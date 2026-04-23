Hallituksen kiirehtimän muutoksen jälkeen poliisi voisi käyttää tiedustelun keinoja jo ennen varsinaista rikosepäilyä.

SDP ei tue hallituksen esitystä muuttaa perustuslakia kiireellisessä menettelyssä. Puolue on linjannut kannastaan eduskuntaryhmän kokouksessa tänään. SDP:n kanta oli ratkaiseva asiassa.



SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi toimittajille eduskunnassa, että näin lähellä eduskuntavaaleja ei ole perusteltua tuoda perustuslain muutosta eduskuntaan kiireellisesti. Eduskuntavaalit järjestetään ensi keväänä.



Kyseisellä perustuslain muutoksella tähdätään muun muassa siihen, että poliisi voisi käyttää tiedustelun keinoja jo ennen varsinaista rikosepäilyä.