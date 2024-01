Alkoholinkäyttö lisää kiistatta tiettyjen syöpien riskiä – tässä tapauksessa riski moninkertaistuu

Alkoholi lisää suu- ja ruokatorvisyöpiä, mutta New England Journal of Medicine -tiedejulkaisussa esitellyn tuoreen raportin mukaan on vahvaa tieteellistä näyttöä siitä, että alkoholin säännöllisen käytön vähentäminen tai lopettaminen myös vähentää kyseisiä syöpiä.