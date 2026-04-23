Tappara on käynnistänyt neljännen välierän Ilvestä vastaan räväkästi.
Tappara vei jääkiekon SM-liigan neljännen välieräottelun avauserää tyystin.
Tanskalaistähti Joachim Blichfeld pamautti kiekon Ilveksen häkkiin jo kahden ja puolen minuutin pelin jälkeen.
Limppu kimposi pois maalista, ja tuomaristolla levisivät nopean tilanteen jälkeen ensin kädet, mutta kirvesrinnat alkoivat juhlia avausosumaa.
Kyseessä oli hyväksyttävä maali: peliväline kävi takaraudassa. Tappara siirtyi 1–0-johtoon.
Ajassa 8.13 Kasper Simontaival kihautti kirvesrinnat jo kahden maalin karkumatkalle.
Kasper Simontaipaleen 2–0 oli komea osuma.
Aapeli Räsänen rynni Ilveksen maalille ja kasvatti Tapparan johdon jo 3–0:aan, kun matsia oli pelattu 17.28 minuuttia.
