Herpesvirus voi tulevaisuudessa auttaa taistelussa syöpää vastaan. Asia käy ilmi FM Fanny Frejborgin väitöskirjasta. Frejborg väittelee farmasiasta Åbo Akademissa tänään perjantaina 19. syyskuuta.

Väitöskirjassaan Frejborg tutki herpesviruksen taudinaiheuttamiskykyä aiheuttavan geenin poistamista ja hyödyntämistä tulevaisuudessa syöpärokotteena ilman haittavaikutuksia, kertoo Åbo Akademin tiedote.

Näin herpesvirusta voidaan hyödyntää

Herpes simplex on erittäin yleinen, usein rakkulaista huuliherpestä aiheuttava virus, jota useimmat ihmiset kantavat.

Kun herpesviruksesta poistetaan virulenssigeeni eli ihmisille tautia aiheuttava geeni, virusta voidaan hyödyntää syöpärokotteena. Tällöin herpesvirus ei vahingoita tervettä kudosta, mutta se pystyy hyökkäämään syövän kimppuun, koska syöpäsolut eivät toimi samalla tavalla kuin terve kudos.

Uusi syöpärokote sisältää herpesviruksesta poistetun geenin, joka antaa ohjeet dekoriiniproteiinin valmistukseen. Dekoriini on sidekudokselle tärkeä proteiini. Se säätelee haavan paranemista ja uusien verisuonten muodostumista.

– On paljon näyttöä siitä, että dekoriini puuttuu useimmista ihmisillä esiintyvistä syövistä, vaikka ne saisivatkin alkunsa kudoksessa, jossa tavallisesti on dekoriinia, Frejborg kertoo.

Näin Frejborg tutki

Syöpäkasvaimen kasvaessa tapahtuva uusien verisuonten muodostuminen myötävaikuttaa kasvaimen ympärille kehittyviin epäsäännöllisesti järjestyneisiin verisuoniin.

– Nämä epäsäännöllisesti järjestäytyneet verisuonet estävät lääkeaineen pääsyn kasvaimeen verenkierron kautta ja suojaavat kasvainta erilaisilta hoidoilta. Ne myös lisäävät syövän aggressiivisuutta, Frejborg kertoo.

Frejborg pystyi väitöstutkimuksessaan osoittamaan, että dekoriini lisäsi rokotteen syöpää tuhoavaa vaikutusta keuhkosyöpäsoluissa.

Tutkimuksen toisessa osassa hän osoitti, että näitä syöpärokotteita voidaan antaa hiirille nenän kautta keuhkoihin.

Kolmannessa osassa Frejborg osoitti, että syöpärokote vähensi maksasyöpäkasvainten angiogeneesiä kanan alkioissa 40 prosentilla, eli hoidettujen kasvainten verisuonet kasvoivat normaalisti hoitamattomiin verrattuna.

Kyseinen vaikutus oli havaittavissa jo muutaman päivän kuluttua rokoteannoksesta, vaikka kasvaimia hoidettiin vasta niiden verisuonten muodostumisen jälkeen. Kanan alkioille ei tullut hoidosta haittavaikutuksia, mikä viittaa siihen, että rokotteen vaikutus kohdistuu vain kasvaimeen.

Tulevaisuuden syöpärokote

Frejborg uskoo, että tulokset voivat johtaa siihen, että tulevaisuudessa on mahdollista kehittää uusia syöpärokotteita, jotka voivat parantaa syövän ilman potilaalle aiheutuvia haittavaikutuksia.

– Ne voivat myös tehostaa nykyisiä hoitoja, koska vaikuttamalla kasvaimen ympärillä olevien verisuonten kasvuun voidaan parantaa muiden hoitojen vaikutusta, kertoo Frejborg.

