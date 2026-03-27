Antti Aalto sijoittui parhaana suomalaisena yhdeksänneksi mäkihypyn maailmancupin lentomäen (HS240) kisassa Planicassa.
Avauskierroksella Aallon 219-metrinen siivu siivitti suomalaisen 14:nneksi, mutta toisella kierroksella Aalto jysäytti komeasti 235,5 metriä, mikä nosti hänet lopulta yhdeksänneksi.
Kyseessä on suomalaishyppääjän kaikkien aikojen toiseksi pisin kisahyppy. Aaltoa pidemmälle maailmancup-kisassa on leiskauttanut vain Janne Happonen, joka venytti hyppynsä 240 metriin Vikersundissa 2011.
Lue myös: Lentomäessä raju kaatuminen – tähtihyppääjä kieri hurjalla tavalla alastulorinteessä
Janne Ahonen hyppäsi Planicassa 240 metriä vuonna 2005, mutta kaatui hyppynsä, eikä suomalaistähden hyppyä lasketa tästä johtuen tilastoihin.
Aallon lisäksi myös Matti Hautamäki hyppäsi urallaan 23,5 metriä vuonna 2005 pitäen myös hetkellisesti maailmanennätystä nimissään.
Niko Kytösahon hypyt kantoivat 215 ja 223,5 metriä, mikä riitti perjantaina 20. sijaan.
Eetu Nousiainen jäi kisassa viimeiseksi.
Kisan voittoon liiteli maailmancupia ylivoimaisesti tällä kaudella hallinnut Slovenian Domen Prevc.