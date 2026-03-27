Itävallan Stephan Embacher kaatui ikävästi Planican lentomäen toisella hyppykierroksella.

Embacher leiskautti hyppynsä komeasti 240 metriin, mutta heti alastulon jälkeen itävaltalaisen vasen suksi karkasi hyppääjän alta, ja Embacher mätkähti maahan kyljelleen.

Embacher löi alastulon yhteydessä päänsä maahan ja kieri kymmeniä metrejä pitkin alastulorinnettä.

20-vuotias hyppääjä nousi itse heti pystyyn ennen kuin lääkintähenkilökunta ehti hänen luokseen. Lopulta lääkintähenkilökunta saattoi Embacherin ulos hyppyalueelta.

Kaatumisestaan huolimatta Embacher sijoittui kilpailussa 11:nneksi.

Kisan voitti Slovenian Domen Prevc ennen Japanin Ren Nikaidoa ja Itävallan Daniel Tschofenigia. Antti Aalto oli yhdeksäs, Niko Kytösaho 19:s ja Eetu Nousiainen 40:s.