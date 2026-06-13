Kotimaisten marjojen pääsatokausi on käsillä. Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto suosittelee testaamaan myös uusia mielenkiintoisia supermarjoja.
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry kertoo juhannuksen marjatilanteesta tiedotteessaan. Liiton mukaan avomaanmansikoiden kausi on näillä näkymin täydessä vauhdissa Etelä-Suomessa juhannukseen mennessä.
– Vaikka juhannus onkin tänä vuonna suhteellisen aikaisin niin avomaamansikatkin kypsyvät himpun verran normaalia aikaisemmin, joten kotimaista mansikkaa on lämpimien säiden vuoksi hyvin tarjolla kaikille nautittavaksi juhannuksen alla, liitto kertoo tiedotteessaan.
Mansikoiden lisäksi juhannuspöytään voi napata muitakin kotimaisia herkkumarjoja. Esimerkiksi tunneleiden suojassa kypsyneet kotimaiset vadelmat ovat hyvä vaihtoehto. Suomalaiset kuluttavat noin miljoona kiloa tuoreita vadelmia vuosittain.
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Superterveelliset hunajamarjat
Hunajamarja on satoisa marjapensas.Shutterstock
Uusi tuttavuus monelle lienee sen sijaan hunajamarja, joka kypsyy niin ikään juhannuksen tienoilla. Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry kannustaa kokeilemaan näitä marjoja rohkeasti.