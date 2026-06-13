Siinä missä Musk rikastui teknologialla ja avaruudella, historian ensimmäinen miljardööri teki omaisuutensa öljyllä.
Maailman rikkain ihminen Elon Musk nousi perjantaina maailman historian ensimmäiseksi biljonääriksi eli henkilöksi, jonka varallisuus ylittää tuhat miljardia dollaria, kertoo muun muassa mediayhtiö Bloomberg.
Tuhat miljardia tarkoittaa 12:a nollaa.
Bloombergin mukaan Muskin varallisuus kasvoi yli biljoonaan dollariin perjantaina, kun hänen perustamansa raketti-, satelliitti- ja avaruusyhtiö SpaceX listautui pörssiin.
Kuka oli maailman ensimmäinen miljardööri?
Yhdysvaltain ja lähes varmasti koko maailman ensimmäisen miljardöörin titteli kuuluu yhdysvaltalaiselle öljypohatalle John D. Rockefellerille, kertoo Ohio State -yliopiston historian professori Christopher McKnight Nichols New York Times -lehdelle.
Muotokuva John D. Rockefelleristä. Muotokuva on väritetty jälkikäteen.
Rockefeller ylitti miljardin dollarin omaisuusrajan vuonna 1916. Hän saavutti rajapyykin perheensä öljy-yhtiön osakkeiden arvonnousun ansiosta. Miljardi dollaria vuonna 1916 vastaa nykyrahassa yli 30 miljardia dollaria.
Nicholsin mukaan tavalliset amerikkalaiset eivät suhtautuneet varauksetta miljardöörin nousuun, sillä ajanjaksoa leimasi niin sanottu edistyksellinen aikakausi, jolloin liittovaltion oli tarkoitus pitää varallisuuserot kurissa.