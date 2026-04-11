Trump lupaa tukea Unkaria, jos Orban voittaa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat tukee Viktor Orbanin johtamaa Unkaria täydellä taloudellisella voimallaan.
Trump sanoo Truth Social -viestipalvelussaan, että Yhdysvallat investoi mielellään Unkarin tulevaan vaurauteen, jota pääministeri Orbanin jatko maan johdossa Trumpin mukaan tuo.
Unkarissa järjestetään sunnuntaina parlamenttivaalit. Europe elects -sivuston mukaan Orbanin Fidesz-puolue on jäämässä kannatuskyselyiden perusteella toiseksi suurimmaksi. Ennakkosuosikkina vaaleissa on Tisza-puolue, jota johtaa Fidesz-puolueesta eronnut Peter Magyar.