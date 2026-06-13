Tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta.
Turussa Aurajoesta löytyi kuollut mies myöhään perjantaina, kertoo Lounais-Suomen poliisi.
Poliisi sai ilmoituksen asiasta hieman kello 23 jälkeen. Ilmoituksen tekivät sivulliset, jotka havaitsivat vedessä ihmisen lähellä kulttuuritehdas Manillaa.
Mies oli nähty muutamaa tuntia aiemmin jokirannassa vahvassa humalassa. Hänet todettiin kuolleeksi paikan päällä.
Poliisin mukaan tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta. Asiaa selvitetään kuolemansyyntutkintana.