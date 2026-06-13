Joey ja Dora Palmroos edustavat usein hymyssä suin, mutta kulisseissa käydään läpi myös paljon epätoivoisia hetkiä.

Elokuva-alan yrittäjät Joey ja Dora Palmroos palasivat vastikään Cannesin elokuvajuhlilta Ranskasta. Reissu piti sisällään muun muassa tulevaan elokuvaan liittyvää valmistelua ja kahdenkeskeistä laatuaikaa.

– Se merkkaa meille aina kesän alkua, kun pääsemme sinne, Joey sanoi MTV Uutisten haastattelussa Finnish Fashion Awards -tapahtumassa.

Eräs kaksikon uran merkkipaalu tapahtui muutama vuosi sitten juuri Cannesissa, kun he tekivät myyntiagentuurin kanssa sopimuksen ensimmäisestä elokuvastaan. Kaksikko kuvasi Cannesin olevan paikka, jossa heille aukesi ensimmäinen ovi.

– Silloin oli fiilis, että löytyi neula heinäsuovasta, Joey kertasi.

– Sitä ennen vedimme siellä kuin imurikauppiaat ja yritimme saada ovea auki. Sitten löytyi tämä myyntiyhtiö niin sinnikkään yrittämisen jälkeen. Meillä ei ollut mitään kontakteja ja lähdimme liikkeelle ihan nollista, Dora sanoi.

Dora ja Joey Palmroos kuvattuina maaliskuun Jussi-gaalassa.Matti Matikainen