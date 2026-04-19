YK:n lastenjärjestön Unicefin mukaan Israel on surmannut kaksi järjestön palkkaamaa siviiliä Gazassa.
Unicef sanoi eilen, että kaksi siviilityöntekijää oli kuljettamassa vettä, kun Israelin joukot ampuivat heidät.
Israel taas väittää, että sen joukot näkivät kaksi aseistettua terroristia Israelin hallinnassa olevalla alueella. Israelin asevoimat sanoo uutistoimisto AFP:lle, että tapausta tutkitaan.
Gazan terveysministeriön mukaan satoja palestiinalaisia on tapettu Gazassa sen jälkeen, kun aselepo astui voimaan viime syksynä. Israelin mukaan viisi israelilaissotilasta on saanut surmansa samalla ajanjaksolla.