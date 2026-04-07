WHO ei ole kertonut tarkemmin työntekijänsä kuolemasta.
Maailman terveysjärjestö WHO on keskeyttänyt lääketieteelliset evakuoinnit Gazasta työntekijänsä kuoleman vuoksi.
Asiasta kertoi Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus.
WHO sanoi, että järjestöä auttamaan palkattu ihminen oli saanut surmansa turvallisuusvälikohtauksen aikana, mutta ei kertonut asiasta tarkemmin.
WHO on evakuoinut vakavasti sairaita ja erikoishoitoa tarvitsevia potilaita Gazasta Rafahin kautta Egyptiin. Tedrosin mukaan evakuoinnit pysyvät keskeytettynä toistaiseksi.
