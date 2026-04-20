Gazan jälleenrakennus maksaa miljardeja euroja.

Israelin sotatoimien hävittämän Gazan kaistan jälleenrakennus vaatii yli 60 miljardia euroa, käy ilmi YK:n ja EU:n tuoreesta arviosta. Ne toteuttivat kuluarvion yhdessä Maailmanpankin kanssa.

Yli kaksi vuotta jatkuneet Israelin sotatoimet ovat laajalti hävittäneet Gazan rakennuskannan.

YK:n viime viikolla julkaiseman arvion mukaan Gazan sodassa oli viime vuoden loppuun mennessä kuollut 38 000 naista ja tyttöä. Äärijärjestö Hamasin alainen Gazan terveysministeriö on raportoinut, että sodassa oli kuollut kaikkiaan 71 000 ihmistä.

Lue myös: Unicefilta puistattava syytös Israelin teosta