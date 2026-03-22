Asianajajaryhmän mukaan isku oli Sudanin asevoimien tekemä.

Sudanissa yli 60 ihmistä on kuollut opetussairaalaan kohdistuneessa iskussa, Maailman terveysjärjestö WHO kertoo.



Kuolonuhrien joukossa on järjestön mukaan toistakymmentä lasta, kaksi hoitajaa, lääkäri ja useita potilaita. Perjantaisessa iskussa haavoittui lisäksi noin 90 ihmistä, mukaan lukien terveydenhuollon työntekijöitä.



Sotaa tarkkaileva Emergency Lawyers -asianajajaryhmä kertoo, että Itä-Darfurissa tehty lennokki-isku oli Sudanin asevoimien tekemä.



Sudanin asevoimien ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välinen konflikti on riehunut jo lähes kolme vuotta.



RSF-joukot hallitsevat Darfurin aluetta eli maan länsiosaa. Sudanin asevoimilla on hallussaan pääkaupunki Khartumin alue ja tärkeä Port Sudanin satamakaupunki.

Synkkä rajapyykki ylittyi

WHO:n mukaan iskussa vaurioitunut sairaala ei toistaiseksi ole toimintakuntoinen iskun aiheuttamien laajamittaisten vaurioiden vuoksi. Sairaalan lastenosasto, synnytysosasto ja päivystysosasto vaurioituivat iskussa.



WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoo, että Sudanin sisällissodan aikana terveydenhuollon laitoksiin kohdistuneissa iskuissa kuolleiden määrä ylitti iskun myötä kahdentuhannen rajapyykin. Ghebreyesus kertoi asiasta viestipalvelu X:ssa.



– Ihmisuhrien lisäksi terveydenhuoltoon kohdistuvat hyökkäykset aiheuttavat välittömiä ja pitkäaikaisia seurauksia yhteisöille, Ghebreyesus kirjoitti. – Terveydenhuollon ei koskaan pitäisi olla iskujen kohteena. Rauha on paras lääke, Ghebreyesus päätti viestinsä.