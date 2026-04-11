Inarin Näätämössä roihuaa tulipalo kaupparakennuksessa.

Lapin pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Sevettijärventielle ennen puolta kahdeksaa illalla. Pelastuslaitoksen mukaan kaupparakennuksen katto oli täyden palon vaiheessa pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen.

Pelastuslaitos kertoo, että paloa on ollut sammuttamassa viisi pelastuslaitoksen yksikköä ja Norjasta Kirkkoniemestä kaksi pelastusyksikköä ja ensihoitoyksikkö.

– Pelastuslaitos sammuttaa paloa ulkoa ja estää palon leviämisen viereisiin rakennuksiin. Rakennus tulee tuhoutumaan palossa täysin, kerrottiin pelastuslaitokselta illalla kymmenen jälkeen.

Tulipalon syttymissyystä ei ole tässä vaiheessa tietoa ja sitä tutkitaan myöhemmin.

Palosta ei ole koitunut henkilövahinkoja.

Juttua päivitetty kello 22.25: Rakennus tulee tuhoutumaan palossa täysin.