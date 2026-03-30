Ulkoministeriö (UM) on keskustellut Yhdysvaltojen Suomen-suurlähettilään kanssa edustuston sosiaalisen median päivityksestä, joka liittyy kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) tuomioon.
UM kertoi viestipalvelu X:ssä maanantaina keskustelleensa Suomen-suurlähettilään kanssa Päivi Räsäsen tapauksesta.
– Suomen ja Yhdysvaltain suhteet ovat läheiset. Suomi on oikeusvaltio, jossa oikeuslaitos toimii riippumattomasti, kirjoittaa ulkoministeriö viestissään.
Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen viime viikolla sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Tuomio tuli kirjoituksesta, jossa Räsänen muun muassa sanoi homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö.
Yhdysvaltojen lähetystö sanoi pitävänsä Räsäsen tuomiota huolestuttavana uskonnonvapauden ja sananvapauden kannalta.
Suurlähetystö kommentoi tuomiota viestipalvelu X:ssä. Viestin yhteyteen suurlähetystö oli liittänyt kuvan Räsäsestä ja Yhdysvaltojen Suomen-suurlähettiläästä Howard Brodiesta.