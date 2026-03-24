Kaakkois-Ukrainassa nähtiin maaliskuun puolivälissä uskomaton pelastuminen, kun Venäjän ilmaisku osui useisiin rakennuksiin.
Pelastustyöntekijät tutkivat iskussa tuhoutuneen talon raunioita, ja huomasivat kivimurskan keskeltä nousevan käden.
Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka pelastaja tarttuu raunioiden alle jääneen naisen käteen. Ukrainan valtion hätäpalvelun tietojen mukaan nainen oli nopeasti puristanut pelastajan kättä merkiksi elossaolostaan.
37-vuotias nainen onnistuttiin lopulta nostamaan turvaan ja hänet kuljetettiin onnettomuuspaikalta suoraan sairaalaan.
