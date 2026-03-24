Nato-maa kutsui turvallisuuskomission koolle.
Liettua kertoo, että sen ilmatilaan on eksynyt tuntematon lennokki maanantaiyönä. Se kertoo, että drooni olisi myöhemmin syöksynyt Lavysasin järveen jääkerroksen läpi, noin 20 kilometrin päähän Valko-Venäjän rajasta.
Liettua mukaan järveen syntyi syöksyn jälkeen aukko.
Liettuan yleisradio LRT julkaisi kaksiminuuttisen valvontakameravideon, jossa se kertoo näkyvän lennokin syöksyn. Videolla kuuluu surisevaa ääntä, jonka jälkeen seuraa iso räjähdys.
LRT kertoo, että Liettuan pääministeri Inga Ruginiene on kutsunut tapauksen johdosta koolle kansallisen turvallisuuskomission kokouksen tiistaiksi. Puolustusministeri Robertas Kaunasin mukaan on mahdollista, että kyseessä oli ukrainalainen drooni, joka oli matkalla kohti Primorskin satamaa.
Satama sijaitsee aivan Suomen rajan tuntumassa, reilun 150 kilometrin päässä Helsingistä sekä Pietarista.