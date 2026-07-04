Mellakkapoliisi on ottanut yhteen Saksassa äärioikeistolaisten puolueen kokousta vastustaneiden mielenosoittajien kanssa.
Tuhannet ihmiset ovat osoittaneet tänään lauantaina mieltään Saksassa äärioikeistolaista AfD-puoluetta vastaan.
Protestoijat yrittivät tukkia tien puolueen vuosikokoukseen itäsaksalaisessa Erfurtin kaupungissa.
Kokouksessa puolue valitsi uudelleen johtajikseen kaksikon, jonka johdolla AfD on noussut merkittäväksi valtakunnalliseksi poliittiseksi voimaksi, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja brittilehti The Guardian.
Puolue tunnetaan maahanmuutto- ja EU-kriittisestä sekä kansallismielisestä linjastaan.
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Kokous natsihistorian vuosipäivänä
Närää Saksassa ovat herättäneet eritoten kokouksen paikka ja ajankohta.
Erfurt sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Weimarista, jossa natsipuolue piti merkittävän puoluekokouksen tasan sata vuotta sitten.
Kokouksessa Adolf Hitler vahvisti asemaansa puolueen johtajana ja esitteli muun muassa natsitervehdyksen puolueen viralliseen käyttöön.
Poliisi pamputti mielenosoittajia
Erfurtiin on sijoitettu viikonlopuksi tuhansia poliiseja.
Joillain videoilla poliisien nähtiin The Guardianin mukaan käyttävän pamppuja mielenosoittajia vastaan näiden juostessa kohti poliisirivejä. Toisissa kuvissa poliisit kamppailivat pitääkseen väkijoukkoja hallinnassa.