Orpon mukaan viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat itäisten maiden yhteistyön tarvetta.
Euroopan unionin itäreunan maiden johtajat korostavat, että Euroopan puolustaminen ja turvallisuus eivät ole ainoastaan itäisten maiden tehtävä.
Ne ovat johtajien näkemysten mukaan koko Euroopan vastuulla.
Johtajat puhuivat niin kutsutun Eastern Flank -huippukokouksen lehdistötilaisuudessa tänään Puolassa. Kokousta isännöi Puolan pääministeri Donald Tusk.
Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi, että viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat itäisten maiden yhteistyön tarvetta.
Orpon mukaan EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa. Maat pyrkivät myös vaikuttamaan unioniin, että se huomioi itäisen reunan turvallisuustilanteen.