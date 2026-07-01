EU:n puheenjohtajakapula siirtyy Irlannille Kyprokselta.

Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on puolivuotinen ja päättyy vuodenvaihteessa.

Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen.

Irlanti saa puheenjohtajakapulan Kyprokselta, ja Irlannin jälkeen vuoron saa Liettua.

EU:n puheenjohtajamaa vaihtuu puolen vuoden välein. Se johtaa EU:n neuvoston eli jäsenmaiden työtä ja neuvotteluita komission ja EU-parlamentin kanssa EU-lainsäädäntöön liittyvistä asioista.