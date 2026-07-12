Lahdessa eilen iltapäivällä tapelleet jalkapallokannattajat on vapautettu, kertoo poliisi.
Kymmenet ihmiset osallistuivat lauantaina joukkotappeluun Lahden keskustassa. Poliisin mukaan kyseessä oli jalkapalloseurojen FC Lahden ja HJK:n kannattajien välinen tappelu.
Hämeen poliisilaitoksen mukaan tappeluun osallistuneet kannattajat on nyt vapautettu.
Yhteenoton jälkeen poliisi otti kiinni peräti 48 ihmistä, joista osaa on ehditty jo kuulustella. Komisario Elina Katajamäen mukaan tapaukseen ei liity ideologisia motiiveja.
Tappelussa ei aiheutunut vakavia loukkaantumisia, mutta muutama sai ruhjevammoja.
Poliisi tutkii kokonaisuudessa useaa pahoinpitelyä, laitonta naamioitumista sekä vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitoa.