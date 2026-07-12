Kunnanjohtajan vaihtaminen kesken sopimuksen ei ole halpaa. Lemin kunnassa erokorvausrahoilla olisi voitu palkata työntekijä kahdeksi vuodeksi.

Suomessa kunnanjohtajat ovat vaihtuneet tiuhaan viime vuosien aikana. Kuntaliiton arvion mukaan noin 30 kunnanjohtajaa on lähtenyt tehtävästään epäluottamuksen seurauksena kolmen vuoden aikana.

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Majavan mukaan luottamuspulan muodostumisen ydinsyynä ovat kommunikaatio-ongelmat sekä kärhämöiden jukisuus.

– Kuntien talous on ensinnäkin aika huonossa jamassa monella suunnalla. Sehän aiheuttaa vääjäämättä vaikeita päätöksiä, jotka aiheuttavat paljon tunteita ja ristiriitoja päätöksenteossa. Sitten on toisaalta nykyään asiat on aika paljon julkisuudessa, Majava kertoo.

Majava ei osaa sanoa, onko kuntien johdossa riitoja nyt enemmän kuin aiemmin. Hänen mukaansa tapaukset ainakin nousevat julkisuuteen aiempaa herkemmin. Tämä saattaa kärjistää jo vaikeaa tilannetta entisestään.

– Nyt pienikin risahdus tai rasahdus leviää helposti isommaksi uutiseksi kuin aiemmin. Julkisuuden hallinta kuuluu tähän kokonaisuuteen entistä enemmän.

Kuntaliiton arvion mukaan kymmenet kunnanjohtajat ovat vaihtuneet viime vuosina epäluottamuksen vuoksi.

Lemi riitojen pyörteessä

Etelä-Karjalassa sijaitseva noin kolmen tuhannen asukkaan kunta Lemi on ollut viime vuosina median pyörteissä.

Kunnassa kaksi kunnanjohtajaa on irtisanoutunut luottamuspulan seurauksena: vuonna 2019 ja vuonna 2025. Kahden eronneen johtajan välissä oli johtajaksi valittu , joka lähti virkakierron seurauksena johtamaan Savitaipaleelle.