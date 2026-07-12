Maatilaelämästään ja somevideoistaan tuttu sometähti pääsee vastamaan kiperiin Google-kysymyksiin.

Sosiaalisen median tähti Anne-Mari "Amskidabamski" Tarkkio vastaa hänestä etsittyyn tietoon Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella. Amski kertoo saavansa paljon palautetta somevideoistaan.

– Tosi paljon tulee ihanaa palautetta, Amski kuvailee.

Hän kertoo myös saavansa vähättelyä tekemisistään.

– Yleensä ne kommentit tulee Facebookissa vähän vanhemmilta miehiltä. Sellaista tytöttelyä ja että 'ei voi olla mitenkään mahdollista, että minä yksin näitä hoitaisin, kyllä se on isä joka niitä oikeasti hoitaa'.

Joskus yli-innokkaimmat fanit ovat tulleet jopa kotiin saakka.

– On käynyt ja ne ovat aina valitettavia tilanteita. Siinä on turvallisuusriski, jos ison koneen kanssa peruutan ja en näitä ihmisiä. Ja jos on joku työkone käynnissä ja siinä on akseli, joka pyörii ja jos siihen jää vaikka leveä hiha kiinni, niin se repii käden. Vahinkoa voi sattua, Amski kertoo.

Millainen traktori Amskilla on ja kuka yllättää hänet ohjelmassa?