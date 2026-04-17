Ukrainan viimeaikaisten iskujen vaikutukset Venäjän öljyvientiin ovat jääneet vähäisiksi, Suomenlahden merivartiosto ja Merivoimat arvioivat STT:lle.
Suomenlahden merivartioston apulaiskomentajan Ilja Iljinin mukaan Venäjän öljyliikenne on jo palautunut Ukrainan drooni-iskuja edeltäneelle tasolleen.
Venäjä on viranomaisten mukaan osoittanut, että sillä on kyky palauttaa öljysatamansa nopeasti toimintaan.
Venäjään kohdistuvat pakotteet eivät ole saaneet Suomenlahden öljyrallia pysähtymään.
Sen sijaan öljyä kuljettavan varjolaivaston alusten kunto on yhä vain heikkenemään päin, mikä kasvattaa ympäristöonnettomuuden riskiä.