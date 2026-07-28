K-Marketit sekä Rantasalmella että Savonlinnassa joutuivat heinäkuun alussa ryöstetyiksi.

Rantasalmen Kylätiellä sijaitsevaan K-Market Hummeriin tuli tummiin pukeutunut mies 9. heinäkuuta noin kello 17.10. Hän uhkasi teräaseella ja vaati saada kassassa olleita rahoja.

Mies kuitenkin poistui kaupasta rahoja saamatta. Myyjä oli nähnyt miehen poistuvan kaupasta tien vastakkaiselle puolelle.

Ryöstäjä on noin 175 senttimetriä pitkä, vartaloltaan hoikka ja hänellä oli yllään tummat housut ja tummansininen Puma-merkkinen huppari. Hupparin hihassa oli valkoiset raidat sekä valkoinen, iso Puma-logo hupparin etuosassa. Ryöstäjällä oli ryöstöhetkellä huppu ja aurinkolasit päässään ja huivi kasvojensa edessä.

Ryöstäjä K-Market Hummerissa, RantasalmellaItä-Suomen poliisi

Samana iltana noin kello 18.40 aikaan ryöstettiin Savonlinnan Pihlajavedentiellä sijaitseva K-market Hernemäki.

Niin ikään tummiin pukeutunut mies vaati teräaseella uhaten kassalta rahaa.