Suomen miesten lentopallomaajoukkueen EM-leiriryhmä täydentyy hakkuri Joonas Jokelalla.

Jokela oli alkukesän sivussa Euroopan liigan voittaneesta maajoukkueringistä keskityttyään perheeseensä.

202-senttinen hakkuri on ollut viime vuosina Veljesten kantavia voimia. Euroopan liigassa päävastuun pelipaikalla sai 22-vuotias Veikka Lindqvist.

Päävalmentaja Olli Kunnari nimesi 16 pelaajan ryhmän, joka aloittaa Kuortaneella leirityksen syyskuussa Tampereella pelattaviin EM-kisoihin.

– Suurimmalla osalla loma jää suhteellisen lyhyeksi, näinpä miehet ovat hyvässä kunnossa, Kunnari toteaa Suomen lentopalloliiton tiedotteessa.

Veljekset kohtaa tämän hetken tietojen mukaan kahdesti Ukrainan ja kahdesti Ruotsin kotimaassa pelattavissa harjoitusotteluissa. Vielä ennen 10. syyskuuta käynnistyviä EM-kisoja joukkue pelaa 5. syyskuuta Gdanskissa Puolaa vastaan.

Suomen kanssa samassa EM-kisalohkossa pelaavat Hollanti, Belgia, Serbia, Viro ja Tanska. Alkulohkon neljä parasta etenevät Italian Torinossa pelattaviin jatkopeleihin.

Suomen EM-leiriryhmä:

Antti Ronkainen, yleispelaaja, Maaseik (Belgia)

Alexej Zhbankov, keskipelaaja

Petteri Tyynismaa, keskipelaaja, Kagoshima (Japani)

Niko Suihkonen, yleispelaaja, Dinamo Bukarest (Romania)

Voitto Köykkä, libero, Gdansk (Puola)