Suri vaihtoi sukunimensä Noelleksi.

Hollywood-tähti Tom Cruisen tytär Suri, 20, on luopunut isänsä sukunimestä virallisesti, kertoo Page Six. Isästään vieraantunut Suri vaihtoi sukunimensä Noelleksi, joka on hänen äitinsä, näyttelijä Katie Holmesin toinen nimi.

Surin sukunimivaihdos käy ilmi Page Sixin tarkastelemista rekisteritiedoista. Lehden mukaan Suri rekisteröityi äänestäjäksi Pennsylvaniassa Suri Noelle -nimellä lokakuussa 2024. Pennsylvanian tuomioistuinjärjestelmästä kerrotaan Page Sixille, että osavaltion asukkaiden on rekisteröidyttävä äänestäjiksi käyttäen virallista nimeään.

Page Sixin mukaan Suri on todennäköisesti jättänyt nimenmuutoshakemuksen jo ennen kuin hän muutti opiskelemaan Pennsylvaniaan vuonna 2024. Hän asui aiemmin New Yorkissa äitinsä Holmesin kanssa.

Katie Holmes ja Tom Cruise olivat naimisissa vuosina 2006–2012.

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