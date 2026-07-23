Hallituksen esitysluonnoksen mukaan energiajuomia ei saisi jatkossa myydä, luovuttaa, eikä välittää alle 16-vuotiaille.
Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla.
Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa.
Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen tänään lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta.