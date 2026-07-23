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Alfa-PVP:tä käyttävillä havaittu lihansyöjäbakteeria | MTV Uutiset



Plastiikkakirurgi varoittaa: Nopeasti etenevä ja tuskallinen tauti Lääkäri varoittaa, että huumeita pistämällä käyttävä ottaa aina riskin kuoliota aiheuttavasta tulehduksesta. MTV Julkaistu 9 minuuttia sitten Ville Eklund Hus on ollut yhteydessä päihdetyöntekijöihin muistuttaakseen huumeita käyttäviä pistämisen vaaroista. Yliopistosairaala Husissa on ollut kesällä kiire hoitaessa pistämällä huumeita käyttävien saamia kuoliota aiheuttavia tulehduksia. – Kesä on ollut vilkas ja vakavia tapauksia on riittänyt, plastiikkakirurgi Toni Seppälä Husista kertoo. Husissa on hoidettu kesällä useampaa kalvotulehduksen saanutta potilasta, joka käyttää huumeita pistämällä.

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Nekrotisoiva faskiitti eli kuoliota aiheuttava kalvotulehdus aiheuttaa nimensä mukaisesti kuoliota lihaskudoksissa. Se voi levitä nopeasti ja johtaa laajoihin kudospuutoksiin ja jopa kuolemaan. Tulehdus alkaa yleensä esimerkiksi haavasta tai neulanpistosta, jonka myötä kudokseen tai suoraan verenkiertoon päätyy ihmisen iholla eläviä bakteereja.

Pistämällä huumeita käyttäville voi tulla myös muita ongelmia, koska verenkierron kautta bakteerit voivat kulkeutua ympäri kehoa esimerkiksi sydänläppiin.

Julkisuudessa nekrotisoivaa faskiittia on kutsuttu lihansyöjäbakteeriksi. Plastiikkakirurgi Seppälä ei itse käyttäisi tällaista raflaavaa termiä, vaan kutsuisi tautia oikeammin kuoliota aiheuttavaksi kalvotulehdukseksi.

– Terveessä väestössä tauti on erittäin harvinainen, koska tavallisesti ihon bakteereita ei viedä elimistön sisään likaisilla neuloilla. Huumeidenkäyttäjillä taudin riski on selkeästi korkeampi, Seppälä kertoo.

Liikkeellä "likainen" erä huumetta?

Husin alueella tavataan vuosittain 70–100 nekrotisoivaa faskiittia ja niistä merkittävä osa painottuu huumeiden käyttäjille. Tapausten määrä ei tänä vuonna ole poikennut aiemmista vuosista, mutta Seppälä epäilee, että kesällä tapauksia on enemmän, koska myös päihteiden käyttökin on silloin runsaampaa.

Seppälä kertoo, että nyt kesällä hoidossa olleista potilaista lähes kaikki ovat alfa-PVP:n käyttäjiä.

Päihdepalveluiden piirissä on esitetty arveluita, että kierrossa voisi olla huono tai ”likainen” erä huumetta, joka selittäisi ilmiötä. Seppälän mukaan aineiden sekakäytön vuoksi varmuutta asiasta on mahdoton saada. Riski on hänen näkemyksensä mukaan sama pistetystä aineesta riippumatta.

– [Suonensisäinen] huumeiden käyttö aineesta riippumatta lisää riskiä saada nekrotisoiva faskiitti, hän painottaa.

Hän kertoo, että on itse ollut henkilökohtaisesti yhteydessä päihdetyöntekijöihin muistuttaakseen huumeita käyttäviä pistämisen vaaroista.

Seppälä muistuttaa, että huumeina käytetyt aineet sisältävät epäpuhtauksia ja erilaisia lisäaineita, joita ei ole tarkoitettu pistettäväksi suoneen tai lihakseen. Pistämällä käyttöön liittyy aina kohonnut tulehdusriski, ja toteutuneita riskejä todistetaan terveydenhuollossa.

Tulehduksen ehkäisy onnistuu parhaiten pidättäytymällä pistämästä kokonaan. Jos huumeita välttämättä käyttää, olisi Seppälästä turvallisempaa käyttää muita käyttötapoja kuin lihakseen tai suoneen pistämistä. Hän muistuttaa myös hyvän käsihygienian ja puhtaiden käyttövälineiden sekä filttereiden tärkeydestä, jos pistämistä kuitenkin tekee.

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