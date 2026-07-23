Tomaattiasiantuntija näyttää, miten tomaatin saa pilkottua tai viipaloitua siististi.

Satokausikalenterin tomaattiasiantuntija Niina Virtanen esitteli heinäkuussa Huomenta Suomessa kotimaista tomaattisatoa ja jakoi vinkkejään tomaatin käsittelyyn.

Tiesitkö, että tomaatin säilyttäminen jääkaapissa vaikuttaa radikaalisti sen makuun?

Näin tomaatti kannattaa pilkkoa tai viipaloida

Entä miten tomaatti sitten kannattaa pilkkoa tai viipaloida? Satokausikalenterin asiantuntijan mukaan tomaatin voi pilkkoa joko terävällä keittiöveitsellä tai pienellä sahalaitaisella tomaattiveitsellä.

Jos tomaatin pilkkomiseen tai viipaloimiseen käyttää terävää veistä, on tärkeää varmistaa, että veitsi todella on terävä.

– Tomaattia pilkkoessa huomaa kyllä, onko veitsi tylsä vai terävä.

Kun viipaloinnin sitten aloittaa, on syytä pitää mielessä yksi asia:

– Ei kannata tomaattia painaa veitsellä. Eihän tämä leikkaannu tästä, jos painan sitä, Virtanen demonstroi.

Sen sijaan veitsellä kannattaa tehdä pieni viistomainen liike.