Huippumalli Elsa Hoskin Tuulikki-tytär sai pikkusisaruksen.

Suomalaista sukujuurta omaava huippumalli Elsa Hosk ja hänen puolisonsa Tom Daly saivat toisen lapsen. Hosk paljasti ilouutiset sosiaalisessa mediassa.

Tyttö sai nimekseen Flora Blue.

– Hän on viimein täällä – syntynyt puutarhassa, kuun ja tähtien alla sekä meidän maagisen kukkivan puumme alla, Hosk kirjoittaa.

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Parin ensimmäinen tytär syntyi vuonna 2021. Esikoinen sai nimekseen Tuulikki Joan Daly, sillä Hosk on puoliksi suomalaista syntyperää: äiti Marja on suomalainen ja isä Pål ruotsalainen.

Elsa Hosk ja Tom Daly keväällä 2026./All Over Press