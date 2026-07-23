Liikevaihtoa nosti kasvanut sähkönkulutus.
Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuodentakaisesta.
Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20 prosenttia noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi.
Tuloksessa nähtiin 36 prosentin parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan.
Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää.