Poliisi tutki Oulun Kaukovainiolla ensin henkirikokseksi luultua tapausta, mutta menehtynyt henkilö oli vahingoittanut tilanteessa itseään.
Poliisi on selvittänyt Oulun Kaukovainiolla tapahtunutta tapausta, jota epäiltiin ensin henkirikokseksi.
Poliisi sai hälytyksen keskiviikkona iltapäivällä kello 15.03.
Tutkinnassa on käynyt ilmi, että asiassa ei ole enää syytä epäillä rikosta.
Keskiviikkona kiinniotettu henkilö on vapautettu, eikä häntä enää epäillä rikoksesta.
Poliisin tutkinnan mukaan paikalta löytynyt ja myöhemmin menehtyneeksi todettu henkilö oli tilanteessa vahingoittanut itseään.
Asian selvittämistä jatketaan kuolemansyyntutkintana.