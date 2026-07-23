Google sai EU:lta kaksi erillistä sakkoa.
Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle kaksi sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa, eli miljardi dollaria.
Kalliimpi, 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta.
Toisen, 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play -sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan.
Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa.