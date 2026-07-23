Moukarinheittäjä Krista Tervoa ei nähdä Kalevan kisoissa viikonloppuna. Tervolla on Suomen Urheiluliiton tiedotteen mukaan "pieni tuntemus selässä", eikä urheilija halua sen vuoksi riskeerata valmistautumistaan EM-kisoihin.

Keväällä Suomen ennätyksen 77,35 heittäneen Tervon oli määrä tavoitella Jyväskylässä uransa viidettä Suomen mestaruutta.

– Tuli pientä tuntemusta alaselkään, ja nyt ei riskeerata mitään, kun mennään kohti EM-kisoja, joten Kalevan kisat jäävät valitettavasti väliin, Tervo sanoi tiedotteessa.

– Keskitytään siihen, että olen EM-kisoissa parhaassa iskussa.

Kalevan kisat kilpaillaan tulevana viikonloppuna Jyväskylässä. Yleisurheilut EM-kisat käydään puolestaan Englannin Birminghamissa 10.-16.8.