Helsinkiläisessä uimahallissa tapahtui lauantai-iltana vakava läheltä piti -tilanne.
Vuosaaren uimahallissa Helsingissä koettiin eilen lauantaina illalla hädän hetki, kun uimataidoton lapsi vajosi syvässä altaassa pinnan alle.
Asiasta kertoo MTV Uutisille hallipäällikkö Tarja Korvenpää. Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.
Lapsi oli Korvenpään mukaan jostain syystä joutunut hallin syvimpään altaaseen, vaikka ei osannut uida kunnollisesti. IS:n silminnäkijän mukaan kyseessä oli uimahyppyallas.
Yhtäkkiä tyttö oli alkanut vajota pinnan alle.
Uimavalvojat huomasivat tilanteen ja seurasivat, leikkiikö tai sukeltaako tyttö, mutta pian he olivat huomanneet, että oli tosi kyseessä.
Korvenpään mukaan valvijat olivat saman tien menneet noukkimaan tytön pinnalle ja alkaneet elvyttää häntä.
– Kolme painallusta riitti, ja tyttö avasi jo silmänsä ja tokeni, Korvenpää kertoo.
Myös ambulanssi hälytettiin paikalle. Pelastajat kiittelivät Korvenpään mukaan uimahallin henkilökuntaa.