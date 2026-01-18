



Uimataidoton lapsi oli hukkua täydessä uimahallissa Helsingissä Vuosaaren uimahalli Helsingissä 26. marraskuuta 2020. All Over Press Julkaistu 25 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Helsinkiläisessä uimahallissa tapahtui lauantai-iltana vakava läheltä piti -tilanne. Vuosaaren uimahallissa Helsingissä koettiin eilen lauantaina illalla hädän hetki, kun uimataidoton lapsi vajosi syvässä altaassa pinnan alle. Asiasta kertoo MTV Uutisille hallipäällikkö Tarja Korvenpää. Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Lapsi oli Korvenpään mukaan jostain syystä joutunut hallin syvimpään altaaseen, vaikka ei osannut uida kunnollisesti. IS:n silminnäkijän mukaan kyseessä oli uimahyppyallas. Yhtäkkiä tyttö oli alkanut vajota pinnan alle. Uimavalvojat huomasivat tilanteen ja seurasivat, leikkiikö tai sukeltaako tyttö, mutta pian he olivat huomanneet, että oli tosi kyseessä. Korvenpään mukaan valvijat olivat saman tien menneet noukkimaan tytön pinnalle ja alkaneet elvyttää häntä. – Kolme painallusta riitti, ja tyttö avasi jo silmänsä ja tokeni, Korvenpää kertoo. Myös ambulanssi hälytettiin paikalle. Pelastajat kiittelivät Korvenpään mukaan uimahallin henkilökuntaa.

Isä oli poissa tolaltaan

Tyttö oli Korvenpään mukaan hallissa isänsä kanssa. Tämä oli tullut paikalle heti, kun uimavalvoja nosti tytön altaan reunalle.

– Ilmeisesti hän oli siinä ihan lähellä, mutta asia on vielä epävarma. Se selviää, kun käymme tänään iltavuorossa eilisen tilanteen läpi tarkemmin.

Korvenpään mukaan isä oli ollut ilmeisesti poissa tolaltaan huomattuaan, mitä oli tapahtunut. IS:n haastattelema mies kertoo lapsen mukana olleen aikuisen olleen silminnähden paniikissa.

– Nämä ovat kovia juttuja ja luulen, että hän lähti ambulanssin mukana ja on saanut hänkin sieltä apua.

Uimavalvojilla tilanne hallussa

Korvenpää kertoo, että vaikka uimavalvojia ei hallissa aina näe, heillä on tilanne hallussa kaiken aikaa.

Vuosaaressa on Korvenpään mukaan määräyksiin nähden aina yksi ylimääräinen valvoja vuorossa asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Viikonloppuisin uimahallissa on neljä uimavalvojaa kerralla.

– Vuosaaressa meillä on vanha ja uusi puoli, ja molemmissa aina yksi katsoo kameroita ja toinen pari kiertää. Kameroista näkyvät kaikki hyvin nurkat ja joka ikinen veden pinnalla tai pohjassa oleva. Lisäksi hallissa on valvontakameroita. Mutta siitä huolimatta, kun ihmisiä on paljon, niin kuin eilenkin – viikonloppuisin tähän aikaan meillä on tosi paljon asiakkaita – ihan kaikkea on mahdoton huomata.

– Eilen oli onni myötä, että tämä tilanne heti huomattiin.

Pelastajia ei jätetä hätätapauksen jälleen yksin

Pelastajia ei jätetä hätätapauksen jälleen yksin, Korvenpää kertoo.

– Jo eilen oltiin kahteenkin kertaan puhelinyhteydessä ja sovittiin, että koko setti käydään läpi. Vaikka tyttöä elvyttämässä oli tosi iloinen, että kaikki onnistui hyvin, nämä ovat aina kovia juttuja. Avaamme kyllä tapauksen tarkkaan ja katsomme myös, olisimmeko voineet toimia toisin.

– Jos tilanne jää päähän pyörimään, meillä on myös työterveyshuolto. Kriisiapua voi saada pelastuslaitoksen ammattilaisiltakin.

Älä jätä lasta yksin uimahallissa

Korvenpää muistuttaa säännöstä, joka tämän tapauksen myötä tuli jälleen ikävän ajankohtaiseksi: lasta ei saa missään nimessä jättää hallissa yksin pulikoimaan ja kuljeskelemaan.

– Meillä on talossa joka paikassa kylttejä, että älä jätä uimataidotonta lastasi yksin. Vaikka tämä olisi 11‑vuotias, jos uimataito on vähän heikko, vanhemman pitäisi olla ihan vieressä.

Lähes 20 vuotta hallipäällikkönä olleen Korvenpään mukaan vastaavanlaisia elvytystapauksia sattuu uimahallissa hyvin harvoin.

Vuosaaren uimahallissa ui vuosittain noin 400 000 henkilöä.

