Nuorten poikien hukkuminen järkytti Kalajoella: ”Lapset eivät voi olla enää yksin vedessä tämän jälkeen”

Kalajoen Hiekkasärkkien rannalla on lauantaina hiljainen ja vaisu tunnelma. Rannalla ihmiset ovat surumielisiä edellisillan tapahtumien eli kolmen pojan mereen vajoamisen vuoksi.

Pelkona on että ruumiita on kolme, vaikka vasta kaksi on löydetty.

– Tuttu oli mukana auttamassa, mutta ei siinä mitään ollut enää tehtävissä. Pojat oli jo niin pitkään olleet veden alla, kertoo iisalmelainen Päivi Puustinen.

Päivi Puustisen tuttu yritti pelastaa poikia.

Hänelle rannat ovat tuttuja entuudestaan, mutta hän arvelee että kaikille merivirtaukset ja vedenalaiset dyynit eivät ole tuttu asia.

– Täällä on paljon merivirtauksia ja äkkisyvä tulee yllättäen. Kaikki eivät niistä tiedä, koska paljon porukkaa ui tuolla poijujen takana, sanoo Puustinen.

Lue lisää aiheesta: Kolmannen pojan etsinnät jatkuvat Kalajoella – poliisi ei kommentoi kansalaisuutta

Hiekkasärkillä äkkisyvän alue on merkitty oransseilla poijuilla, mutta myös lauantaina porukkaa ui kauempana merellä. Veden varaan jääneet pojat olivat yli 15-vuotiaita, eikä toistaiseksi tiedetä, mikä aiheutti hukkumisen.

– Tärkeintä on, että kaikki vanhemmat opettaisivat lapsensa uimaan. Nyt tuntuu että uimaraidottomuus on lisääntynyt. Ei enää yksin uimaan, Puustinen sanoo.

"Kyllä se mietityttää"

Daniel Kronqvist on tullut lapsineen rannalle Larsmosta noin sadan kilometrin päästä. Häntäkin eilinen onnettomuus järkyttää.

– Tuttuni näki pojat, ja olemme jutelleet siitä paljon. Kyllä se mietityttää.

Daniel Kronqvist säikähti hukkumisonnettomuutta ja aikoo katsoa lastensa perään entistä tarkemmin.

Kronqvist on ollut tarkka ennenkin lastensa uimisen suhteen, nyt linja muuttui entistä tiukemmaksi.

– Lapset eivät voi olla enää yksin vedessä. Ei tämän jälkeen, sanoo Kronqvist.

Tunnelma rannalla muuttui

Mika Kukkohovi on tullut Kalajoelle Muhokselta.

– Kyllähän täällä tunnelma muuttui rannalla eilen illalla, kun veteen ilmestyi vesiskoottereita ja etsintäoperaatio oli käynnissä iltaan asti.

Lue myös: Lapsi hukkui jalkapalloleirin aikana Lahdessa

Hän on itsekin tutustunut rantavesiin, jotka äkkipäätä näyttävät matalalta.

– On matala riutta ja yhtäkkiä tulee äkkisyvä ja pohja on pehmeää, upottavaa hiekkaa.

Mika Kukkohovi toivoo kanssaihmisiltä lisää valvontaa.

Kukkohovi pohtii, miten hukkumistapauksia voisi ehkäistä.

– Ehkä kaikkien kanssaihmisten tulisi katsoa, mitä rannalla tapahtuu.

Perjantaina paljon ihmisiä

Sirkka Juusela-Pekkarinen Kannuksesta oli illalla paikalla, kun hukkumisonnettomuus sattui.

– Näin palloilevia nuoria, mutta enpä arvannut, että meri nielaisee nämä pojat, sanoo Juusola-Pekkarinen hiljaa.

Hän ei ole yllättynyt hukkumispaikasta, jossa on äkkisyvää.

Sirkka Juusola-Pekkarinen säikähti itsekin äkkisyvää ja upottavaa hiekkapohjaa.

– Kävin itsekin punaisten poijujen takana uimassa. Hiekka tuntui pehmeälle, ja yhtäkkiä ei enää pohjannut, kun tuli äkkisyvä. Hän on pohtinut jo sitä, miten vastaavat onnettomuudet voitaisiin välttää.

– Ehkä pitäisi merkata paremmin paikat ja saada valvojia tänne pitkälle rannalle, ehdottaa Juusola-Pekkarinen.