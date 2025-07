Lukuisia turhia hukkumisia yhdistää yksi seikka – asiantuntija: "Se on todella iso tekijä"

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n toiminnanjohtaja kertoo lisääntyneiden hukkumisten olevan monen asian summa.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n (SUH) toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen korostaa aikuisten valvontavastuuta lasten uimaturvallisuudessa.

– Aikuisten tulisi aina valvoa uimataidottomia lapsia käden mitan päässä, Heinonen alleviivaa.

Hän muistuttaa, että vaikka lapsi osaisikin jo uida jonkin verran, niin aikuisilla on siitä huolimatta vastuu myös valvotuilla uimarannoilla katsoa omien lastensa perään.

– Lasten kanssa olisi hyvä keskustella mahdollisista riskeistä ja siitä, miten toimia uimarannalla turvallisesti. Näin kannattaa tehdä, vaikka he olisivat uimataitoisia, Heinonen sanoo.

Pelastusliivit on halpa henkivakuutus

Heinonen haluaa korostaa pelastusliivien merkitystä hukkumisten estämisessä. Vaikka pelastusliivejä ei huvittaisi käyttää helteellä, niin jokainen voi joutua yllättäviin olosuhteisiin ja tilanteisiin vesillä.

– Liikkuupa millä vesikulkuneuvolla tahansa, niin aina kannattaa käyttää pelastusliivejä. Lähestulkoon aina, kun on ollut hukkumisia, pelastusliivit eivät olleet päällä, Heinonen harmittelee.

Pelastusliivien on todettu pelastaneen monilta hukkumisilta.

– Tutkimusten mukaan jopa 70‑80 prosenttia vesiliikenteessä hukkuneista olisi pelastunut, jos heillä olisi ollut asianmukaisesti liivit puettuna päälle. Se on todella iso tekijä, mikä auttaisi monessa vesillä tapahtuneessa onnettomuudessa.

Lämmin sää houkuttelee ihmiset uimaan

Heinonen arvelee alkukesän viileiden säiden näkyneen siinä, ettei hukkumisia silloin vielä juuri ollut.

– Heti kun nämä helteet alkoivat, tapauksia on ollut ihan eri tavalla. Meillä on esimerkiksi erilaisia läheltä piti -tilanteita, joissa osassa on jouduttu elvyttämään. Lisäksi on ollut näitä ikäviä hukkumisia, Heinonen suree.

Lasten heikentynyt uimataito voi Heinosen mukaan olla yksi vaaratilanteita aiheuttava tekijä. Myös vanhempien oma uimataito saattaa Heinosen mukaan lisätä riskiä.

– Ainakin vähän vanhemmissa lapsissa saattaa olla enemän uimataidottomia kuin aiemmin.

Uintisuunta rannan suuntaisesti

Heinonen muistuttaa, että aina kannattaa uida rannan suuntaisesti.

– On tärkeää pystyä laittamaan jalat pohjaan tarvittaessa. Jos tuntee, että jotain on vialla, niin mielummin huutaa apua ajoissa kuin liian myöhään. Kun on jo hukkumaisillaan ei enää välttämättä pysty huutamaan apua, Heinonen kertoo.

Jos joutuu pelastamaan veden varaan joutunutta, on tärkeää muistaa muutama perusasia turvallisuuden takaamiseksi.

– Aina kun mahdollista, tulisi pelastusta yrittää tehdä rannalta käsin esimerkiksi heittämällä pelastusrengas tai muu apuväline veden varaan joutuneelle.

Jos rannalta pelastaminen ei onnistu ja on pakko mennä veteen, kannattaa ottaa mukaan kelluttava apuväline. Se voi olla pelastusrengas, pelastusliivit tai muu kelluva esine, mikä auttaa pitämään sekä pelastajan että pelastettavan pinnalla.

– Hukkumassa oleva voi paniikissa tarrautua pelastajaan ja vetää tämänkin veden alle. Siksi oma turvallisuus on aina varmistettava, Heinonen muistuttaa.

