Suomalais-palestiinalainen Abdul Hussein nappasi vakuuttavan voiton UFC-debyytissään Abu Dhabissa.
Hussein voitti veteraaniottelija Cody Gibsonin kolmannessa erässä. Ottelu ratkesi Husseinin sivukuristukseen.
Ottelu oli kauttaaltaan suomalaisen hallintaa. 38-vuotias Gibson joutui etenkin toisesta erästä alkaen vain kitkuttelemaan selvitäkseen aktiivisen Husseinin painostaessa.
28-vuotias Hussein on ensimmäinen suomalainen vapaaottelun kuninkuussarjassa UFC:ssä vuoden 2023 jälkeen. Edellinen UFC:ssä otellut sinivalkoinen nimi oli Makwan Amirkhani.