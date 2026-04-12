Tyson Fury heitti julkisen haasteen Anthony Joshualle oman voitokkaan paluuottelunsa jälkeen.

Fury palasi takaisin nyrkkeilykehään liki 1,5 vuoden tauon jälkeen, kun hän kukisti Arslanbek Makhmudovin yksimielisellä tuomaripäätöksellä lauantaina.

Lue myös: Tyson Furylta jykevä paluu kehään

Ottelun jälkeen entinen raskaansarjan maailmanmestari heitti haasteen Furyn paluuottelua eturivistä seuranneelle Anthony Joshualle.

– Annetaan faneille se, mitä he haluavat. Britannian taistelu. Tässä on minun haasteeni. Minä haastan sinut, Anthony Joshua, ottelemaan seuraavaksi minua vastaan. No, senkin p***aläjä. Aiotko otella vai et? Fury jyrisi.

Joshua suhtautui maanmiehensä haasteeseen tyynesti, mutta painokkaasti.

– Jahtaat huomiota. Minulla ei koskaan ole ollut ongelmaa nousta kehään kanssasi. Olen höykyttänyt sinua, kun olimme lapsia. Ja kun katsoin suoritustasi tänään, tulen höykyttämään sinua uudelleen, Joshua totesi.

– Olen vastapäätäsi kehässä, kun sen aika on. Sinä et kerro minulle, mitä tehdä. Olen jahdannut sinua viimeiset kymmenen vuotta. Kun sinä olet valmis, tule luokseni ja kerro sopimusehtosi, niin ottelen sinua vastaan, kun olen valmis.

Joshuan vastaus sai Furyn lyömään kierroksia koneeseen.

– Annetaan faneille heidän haluamansa ottelu. Älä pakoile minua tällä kertaa. Tätä on odotettu kymmenen vuotta, Fury huusi.