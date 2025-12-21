Yleinen tapa ruoanlaitossa voi tehdä hallaa silmälaseille.

Kuumuus ja lämpötilanvaihelut ovat yleisimpiä tekijöitä, jotka saattavat ajan saatossa vaikuttaa silmälaseihin, Specsavers kertoo tiedotteessaan.

– Erityisesti pitkäaikainen altistuminen korkeille lämpötiloille ja toistuvat lämpötilanvaihtelut voivat heikentää linssien pinnoitteita ja muuttaa muovikehyksien muotoa. Suora, jatkuva kuumuus on yleisin syy siihen, että laseissa näkyy vaurioita tai istuvuus muuttuu, toteaa Specsaversin optometristi Anssi Kivistö tiedotteessa.

Eriyisesti yksi seikka jouluruoanlaitossa voikin tehdä hallaa laseille. Kivistön mukaan uunin luukun avaaminen on yleensä esimerkiksi takkatulen kohentamista haitallisempi tilanne silmälasien kannalta.

– Uunissa lämpötila voi olla erittäin korkea ja oven avaaminen tuo nopeasti kuumaa ilmaa ja höyryä suoraan silmälinsseille, Kivistö sanoo.

Uunin avaaminen takkatulta huonompi vaihtoehto

Optometristi kertoo, että äkillinen lämpökuorma voi rasittaa pinnotteita.

Sen sijaan takkatulta kohentaessa avotuli voi paikallisesti nostaa lämpötilaa, mutta lämpö ei Kivistön mukaan yleensä kohdistu linssiin yhtä suoraan tai yhtä äkillisesti, ellei henkilö ole aivan tulen edessä.

– Näin ollen uunin avaaminen on useimmiten riskialttiimpaa pinnoitteille ja kehyksille.

Tärkeintä on välttää suoraa ja pitkäkestoista kuumuutta. Esimerkiksi kuumaa vettä ei myöskään tulisi käyttää linssien puhdistukseen.

Entä voiko silmälasit pestä tiskiaineella tai kannattaako niitä nostaa otsalle? Lue aiemmasta jutustamme erilaiset tavat, joilla saatat lyhentää silmälasiesi käyttöikää.

Lähde: Specsavers