Clean girl on tarkkaan harkittu ja miltei täydellisyyteen tähtäävä suunta. Meikin määrä on kuitenkin minimalistinen, ja keskiössä on ihonhoito ja siten niin sanotusti meikkaamisen esivaiheet. Meikissä itsessään korostetaan heleyttä.

Meikkityylejä tulee ja menee. Vielä hetki sitten puhuttiin jatkuvasti sosiaalisessa mediassa trendaavasta, huolitellusta clean girl -meikistä. Se tuntuukin olevan tired girl -tyylin vastakohta.

Tosin, toisin kuin nimestä voisi päätellä, ei tyylin ideana ole tehdä nopeaa meikkiä, vaan kyse on tarkasti harkitusta ja useita vaiheita sisältävästä meikistä.

Inspiraatiota tunnettujen henkilöiden tyyleistä

Vogue Arabia kuvailee syyskuussa julkaistussa artikkelissa, että kyseessä ei olekaan tarkkaan harkittu tyyli, mutta ei myöskään täysin huolimaton.

Inspiraatiota tunnetusti haetaan muun muassa televisiosarjoista, elokuvista ja julkisuuden henkilöiden, kuten vaikuttajien, näyttelijöiden ja muusikoiden, tyyleistä.

Väsynyt meikki juhlistaa perinteisiä epäkohtia

Sinällään tyylisuunnassa ei tunnukaan olevan mitään uutta. Se vaikuttaa kiertävän samoin kuin muutkin tyylit, kuten nyt jo muutaman vuoden ajan pinnalla ollut 2000-luvun alun muoti eli niin sanottu y2k.

CNN taas kirjoittaa artikkelissaan , että kautta historian väsymyksen merkkejä vastaan on taisteltu. Väsymyksen merkit on liitetty heikkoon terveyteen, vanhenemiseen ja viehättämättömyyteen. Tired girl pyrkii siis korostamaan näitä perinteisiä epäkohtia ja tavallaan juhlistamaan niitä.

Kyse ei ole kuitenkaan vaan meikistä. Myös sosiaalisessa mediassa julkaistaan tummempia, heilahtaneita, sumuisia kuvia aiempien tarkkaan harkittujen, kirkkaiden, hyvin valaistujen kuvien vastapainona.

– Tietysti maailman tilanne, tuolla on sotia siellä sun täällä. Meidän taloustilanne ja kaikki on inhottavasti. Se on mun mielestä aika sopiva, sehän voi olla jonkinnäköinen kannanotto.

Hän ehdottaakin, että jos haluaa näyttää tietoisesti väsyneeltä, tulisi ennemmin nauttia elämästään, tummat silmänaluset voi saavuttaa senkin kautta.

Miten "tired girl" -meikki tehdään?

Meikissä peitevoidetta ei käytetä, koska sehän nimensäkin mukaisesti peittää ja yleensä juuri väsymyksen merkit.

– Peitevoiteet voi nyt unohtaa, luonnolliset tummat silmänaluset saa jättää tai jos ei ole luonnostaan tummat, sinne voi lisätä tummuutta, Virranta sanoo.