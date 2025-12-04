Meikkityylejä tulee ja menee. Vielä hetki sitten puhuttiin jatkuvasti sosiaalisessa mediassa trendaavasta, huolitellusta clean girl -meikistä. Se tuntuukin olevan tired girl -tyylin vastakohta.
Clean girl on tarkkaan harkittu ja miltei täydellisyyteen tähtäävä suunta. Meikin määrä on kuitenkin minimalistinen, ja keskiössä on ihonhoito ja siten niin sanotusti meikkaamisen esivaiheet. Meikissä itsessään korostetaan heleyttä.
Tired girl puolestaan korostaa epätäydellisyyttä ja nimensä mukaisesti "kantajansa" väsymystä.
Tosin, toisin kuin nimestä voisi päätellä, ei tyylin ideana ole tehdä nopeaa meikkiä, vaan kyse on tarkasti harkitusta ja useita vaiheita sisältävästä meikistä.
Kouluttaja ja MTV:lläkin työskentelevä maskeeraaja Iiris Virranta ajattelee, että trendissä voi olla kyse myös halusta taistella filttereitä vastaan.
Vogue Arabia kuvailee syyskuussa julkaistussa artikkelissa, että kyseessä ei olekaan tarkkaan harkittu tyyli, mutta ei myöskään täysin huolimaton.
Inspiraatiota tunnetusti haetaan muun muassa televisiosarjoista, elokuvista ja julkisuuden henkilöiden, kuten vaikuttajien, näyttelijöiden ja muusikoiden, tyyleistä.
Vogue Arabia listaa inspiraatioiksi muun muassa Wednesday-sarjan paksuista rajauksistaan tunnetun päähahmon Wednesday Addamsin, jota näyttelee Jenna Ortega. Muina esimerkkeinä nostetaan artistit Billie Eilish ja Doja Cat.
Myös erityisesti nuorille suunnattu Euphoria-sarja nostetaan esiin. Sarjaa onkin verrattu vuonna 2007 alkaneeseen brittisarja Skinsiin, jossa hahmoilla on myös tummat, väsyneen oloiset meikit.
Sinällään tyylisuunnassa ei tunnukaan olevan mitään uutta. Se vaikuttaa kiertävän samoin kuin muutkin tyylit, kuten nyt jo muutaman vuoden ajan pinnalla ollut 2000-luvun alun muoti eli niin sanottu y2k.
CNN taas kirjoittaa artikkelissaan, että kautta historian väsymyksen merkkejä vastaan on taisteltu. Väsymyksen merkit on liitetty heikkoon terveyteen, vanhenemiseen ja viehättämättömyyteen. Tired girl pyrkii siis korostamaan näitä perinteisiä epäkohtia ja tavallaan juhlistamaan niitä.
Artikkelissa huomautetaan, ettei tyyliä tule sekoittaa gootti-tyyliin, vaan sitä verrataan ennemmin 1990-luvulla vallinneeseen grungeen.
Kyse ei ole kuitenkaan vaan meikistä. Myös sosiaalisessa mediassa julkaistaan tummempia, heilahtaneita, sumuisia kuvia aiempien tarkkaan harkittujen, kirkkaiden, hyvin valaistujen kuvien vastapainona.
Virranta huomauttaakin, että kyseessä on nuorten, aktiivisesti Tiktokia seuraavien aikuisten trendi. Trendi näkyy myös muotimaailmassa ja kuvauksissa.
Toisaalta se voi olla myös kannanotto maailman tilanteeseen.
– Tietysti maailman tilanne, tuolla on sotia siellä sun täällä. Meidän taloustilanne ja kaikki on inhottavasti. Se on mun mielestä aika sopiva, sehän voi olla jonkinnäköinen kannanotto.
Muotilehti Marie Clairen toimittaja Hannah Baxter suhtautuu tyyliin varauksella.
Elokuussa julkaistussa artikkelissa kritiikkiä saa erityisesti ajatus siitä, että väsyneeltä yritetään näyttää väkisin eikä kyseessä olisi aito olotila – voihan väsyneeltä näyttää aidosti monen asian takia.
Hän ehdottaakin, että jos haluaa näyttää tietoisesti väsyneeltä, tulisi ennemmin nauttia elämästään, tummat silmänaluset voi saavuttaa senkin kautta.
Miten "tired girl" -meikki tehdään?
Kun Tiktokiin laittaa hakusanat "tired girl makeup", tulee lukuisia ohjevideoita, kuinka meikin voi tehdä oikeaoppisesti.
Meikissä peitevoidetta ei käytetä, koska sehän nimensäkin mukaisesti peittää ja yleensä juuri väsymyksen merkit.
– Peitevoiteet voi nyt unohtaa, luonnolliset tummat silmänaluset saa jättää tai jos ei ole luonnostaan tummat, sinne voi lisätä tummuutta, Virranta sanoo.
Silmänalusia voidaankin korostaa esimerkiksi huulipunalla, ja silmiä korostetaan tietenkin tummilla rajauksilla.
Virranta neuvoo, että alkuun meikissä pääseekin meikkikynällä.
– Joku sellainen, joka levittyy kivasti. Pystyt meikkikynällä tekemään ne vähän sotkuiset rajaukset ja levittämään ne nätisti sekä sitten laittamaan siihen vähän luomiväriä.
Illuusiota korostuneesta väsymyksestä jatketaan myös vahvalla, tumman luomivärin käytöllä. Näyttävä, tumma huulipuna tuo useilla videolla viimeisen silauksen meikkiin.
Pyysimme maskeeraajaa tekemään toimittajalle väsyneen meikin ja näyttämään, kuinka se muotoutuu. Lopputuloksen voit katsoa yllä olevalta videolta!