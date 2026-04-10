Tytti Junna sai gaalatyyliinsä idean viime kesänä.

Radioalan tekijät kokoontuivat palkitsemaan Suomen kaupallisen radion parhaimmistoa 10. huhtikuuta Espoon Hybridiareena Hypeen. Radiogaalaan saapui muun muassa Tytti Junna.

Junnan tyyli käänsi katseita punaisella matolla. Hän oli vuorannut kehonsa siirtotatuoinneilla. Idea tyyliin oli syntynyt viime kesänä.

– Esikoiseni rupesi liimailemaan tällaisia siirtotatuointeja minuun. Ajattelin, että tuosta saisi jonkun mageen lookin, siitä tämä sitten syntyi. Tilasin läjäpäin näitä siirtotatskoja. Näitä ollaan tänään sitten huolella liimailtu.

Viime vuoden gaalassa Junna oli viimeisillään raskaana. Laskettuun aikaan oli kaksi päivää.

– Olin vähän jännällä, että lähteekö joku minua gaalasta kuskaamaan synnyttämään. No ei sitten lähtenyt ja itseasiassa siitä mentiin pari viikko ylikin sen raskauden kanssa. Pikkuisen eri tunnelma vuotta myöhemmin olla gaalassa, hän kuvailee.

Tytti Junna oli viime vuonna Radiogaalassa viimeisillään raskaana.