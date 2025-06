Radiojuontaja Tytti Junna järkyttyi huoltoasemalla

Radiojuontaja Tytti Junna kertoo järkyttyneensä huoltoasemalla.

Toisen lapsen viime kuussa saanut radiojuontaja Tytti Junna kertoo Instagram-tilillään käyneensä perheensä kanssa huoltoasemalla ja kohdanneensa ihmetyksen.

– Minä olen järkyttynyt, hän aloittaa kirjoituksensa.

Hänen puolisonsa oli menossa vaihtamaan tuoreimman perheenjäsenen vaippaa, mutta vaipanvaihtopiste löytyi vain naisten vessasta.

– Onko siis äiti tai joku muu naispuolinen ainut, joka homman voi toimittaa? Saa myös pohtimaan, että mitäs sitten jos iskä ja poika ois ollut kahdestaan liikenteessä? On ihanaa, millainen puoliso mulla on, hänelle on enemmän kuin luonnollista, että molemmat meistä hoitaa lasta ja tehtäviä jaetaan, ollaan kaksi tasapuolista vanhempaa.

Hän kertoi asian saaneen muistamaan, ettei kaikilla asia kuitenkaan ole näin.

– Ainakaan tällaiset paikat ei edesauta toimimaan niin. Pitää ehkä laittaa kirjallinen vinkki heille, et miehetkin voi vaihtaa lastensa vaippoja. Terkuin, äityliini joka on järkyttynyt, hän päättää kirjoituksensa.