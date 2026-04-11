Esko Eerikäinen ei taaskaan voittanut Radiogaalassa. Häviö ärsyttää, mies myöntää MTV Uutisille.
Vuotuinen Radiogaala järjestettiin eilen Espoon Hybridiarenalla. Gaalassa palkitaan alan tekijöitä ja mieleenpainuvimpia saavutuksia.
Illan aikana palkittiin RadioAwards-kilpailun palkinnot sekä Radiogaalan yleisöäänestyksen voittajat eli vuoden radiojuontaja ja radio-ohjelma.
Hamutuin palkinto meni jo neljättä kertaa NRJ:n aamujuontaja Niko Saariselle.
– Vittu kiitos, Saarinen hekumoi Instagram-tarinat julkaisussaan.
Kovana kilpailijana tunnettu Esko Eerikäinen on aikaisempina vuosina kommentoinut raskain mielin, ettei ole palkintoa pokannut.
"En ole riittävän hyvä, jos en saa palkintoa"
Eerikäinen kommentoi MTV:lle gaalaa edeltävällä punaisella matolla aikaisempien vuosien karvaita kisakokemuksia.
– Mun päässä on ollut sellainen ajatus, etten ole riittävän hyvä, jos en saa sitä palkintoa.
Perusteita palkintohimoilleen mies kertoo järkeilleensä lapsuudestaan.
– Olen elänyt sellaisen nuoruuden ja lapsuuden, jossa olen tuntenut riittämättömyyden tunnetta, Eerikäinen sanoi.
– Haluan todistaa itselleni, että olen tarpeeksi hyvä, mies kertoi suorassa lähetyksessä ennen palkintojen jakoa.
Eerikäinen kertoi puhelussaan MTV:lle olevansa lentokentällä matkalla Tukholmaan "rapsakan" juhla-illan jälkeen.
– Aamuneljään meni, Eerikäinen kertoo.