MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Eerikäinen kertoi puhelussaan MTV:lle olevansa lentokentällä matkalla Tukholmaan "rapsakan" juhla-illan jälkeen.

– Haluan todistaa itselleni, että olen tarpeeksi hyvä, mies kertoi suorassa lähetyksessä ennen palkintojen jakoa.

– Olen elänyt sellaisen nuoruuden ja lapsuuden, jossa olen tuntenut riittämättömyyden tunnetta, Eerikäinen sanoi.

– Mun päässä on ollut sellainen ajatus, etten ole riittävän hyvä, jos en saa sitä palkintoa.

Illan aikana palkittiin RadioAwards-kilpailun palkinnot sekä Radiogaalan yleisöäänestyksen voittajat eli vuoden radiojuontaja ja radio-ohjelma.

Vuotuinen Radiogaala järjestettiin eilen Espoon Hybridiarenalla. Gaalassa palkitaan alan tekijöitä ja mieleenpainuvimpia saavutuksia.

Esko Eerikäinen ei taaskaan voittanut Radiogaalassa. Häviö ärsyttää, mies myöntää MTV Uutisille.

Veronica Verho ja Esko Eerikäinen kertovat haastattelussa kuulumisia Radiogaalan punaisella matolla.

Veronica Verho ja Esko Eerikäinen kertovat haastattelussa kuulumisia Radiogaalan punaisella matolla.

Jälleen pystittä jäänyt radioääni juhli rapsakasti: "Valehtelisin, jos sanoisin ettei ärsytä"

Jälleen pystittä jäänyt radioääni juhli rapsakasti: "Valehtelisin, jos sanoisin ettei ärsytä"

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MM-kisojen luottomies Emil Larmi ei ollut Leijonat-listalla – tämä on tähtivahdin tilanne: "Mutkaa mahtunut"

Nämä asiat kannattaa nyt tarkastaa perävaunusta

Goottirokkari Jyrki 69 veisaa nyt virsiä: "Tuo kummasti vetreyttä"

Jälleen pystittä jäänyt radioääni juhli rapsakasti: "Valehtelisin, jos sanoisin ettei ärsytä"

Rosvo ei uskonut kollegaansa – pankkiholvin räjäytyksestä jäi käteen saaliin lisäksi nolo hetki

Tällä kertaa mies osasi kuitenkin asennoitua eri tavalla palkintogaalaan ja kertoo olevansa oikeasti onnellinen voittajien puolesta.

"Valehtelisin, jos sanoisin..."

Täysin ilman palkintoja Radio Nova ja osaltaan myöskään Eerikäinen ei joutunut kotiin lähtemään.