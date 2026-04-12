Ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan entinen maailmanmestari, britti Tyson Fury palasi lauantaina kehään ja nappasi vastustajastaan yksimielisen pistevoiton.
Britti Fury kohtasi Lontoon myöhäisillassa venäläisen Arslanbek Mahmudovin. Mahmudov aloitti ottelun vahvasti, mutta kolmanteen erään tultaessa hänessä alkoi jo näkyä uupumisen merkkejä.
Kaksikko oli lopulta kehässä täydet 12 erää. Tuomarit julistivat Furyn voittajaksi pistein 120–108, 120–108 ja 119–109.
37-vuotias Fury kertoi tammikuussa palaavansa kehäeläkkeeltä tekemään sitä, mitä rakastaa eniten.