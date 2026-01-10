Lääkäri pudotti JYPin Antti Tyrväisen pelistä avauserän jälkeen.
JYP kärsi kolmannen perättäisen tappionsa jääkiekon SM-liigassa, kun KalPa haki lauantaina Jyväskylästä 5–2-vierasvoiton.
JYPille jobinpostia toi myös rouhijahyökkääjä Antti Tyrväisen putoaminen. Nelosketjun sentterin ottelu jäi avauserään.
– Valitettavasti hän tippui. Hän on todella tuonut meille hyvää. Koko sen ketjun (Aaro Vidgren – Antti Tyrväinen – Viljami Nieminen) pelaaminen on ollut erittäin mainiota viime ajat, JYPin päävalmentaja Petri Matikainen sanoi.
– Pieni lihasvamma, alavartalovamma. Lääkäri tiputti hänet pois jatkoeristä. Toivotaan, että ei ole mitään pahaa.
Tyrväinen liittyi JYPiin loppukauden kattavalla sopimuksella marraskuun lopussa. Miehen tehopisteinä on 0+2 ja plus-miinustilasto on kolme pykälää pakkasella 11 ottelun jälkeen.