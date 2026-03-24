Työpaikkakiusaaminen on usein näkymätöntä, mutta sen vaikutukset tuntuvat syvästi sekä yksilössä että koko työyhteisössä.
Lähes joka kymmenes kunnan työntekijöistä on kokenut työpaikkakiusaamista omakohtaisesti, selviää Työterveyslaitoksen tuoreimmasta Kunta10-tutkimuksesta.
Työterveyslaitoksen johtava konsultti Susanna Kalavainen kertoo, että kiusaaminen työpaikalla voi olla esimerkiksi toistuvaa ja pitkäaikaista loukkaamista, eristämistä, häirintää tai mitätöintiä.
– Eristäminen voi olla sitä, ettei jaeta tietoa. Tai sitten on vaikka yhteinen tiimikokous, jossa yhden ihmisen puheenvuorot ohitetaan, kukaan ei kannata. Katsotaan vähän muualle. Kaikin tavoin jää työntekijänä näkymättömiin, Kalavainen kuvaa Huomenta Suomessa.
Kiusaaminen voi olla myös niin hienovaraista, että sitä tuskin huomaa.
– Usein he, jotka ovat kokeneet tämäntyyppistä työpaikkakiusaamista, kuvaavat, että alkoivat itsekin epäillä, onko tässä nyt jotain outoa. Tuntuu, että kaikki on ihan kunnossa, mutta on vaikea sanoa, mistä on kysymys.
Kalavaisen mukaan kiusattu ajattelee helposti kuvittelevansa liikoja ja kokee olevansa tyhmä, kun edes miettii moista.
– On hirveän tyypillistä, että epäilee omia havaintojaan ja ajattelee ymmärtäneensä väärin. Monen on vaikea ajatella, että itseä kohdellaan huonosti.