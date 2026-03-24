Tällaista on kiusaaminen työpaikalla – "Hirveän surullista" 8:36 Jatkuva eristäminen ja mitätöinti ovat työpaikkakiusaamista – miten ulos umpikujasta? Haastattelussa Työterveyslaitoksen johtava konsultti Susanna Kalavainen. Katso videolta koko keskustelu! Julkaistu 47 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Työpaikkakiusaaminen on usein näkymätöntä, mutta sen vaikutukset tuntuvat syvästi sekä yksilössä että koko työyhteisössä. Lähes joka kymmenes kunnan työntekijöistä on kokenut työpaikkakiusaamista omakohtaisesti, selviää Työterveyslaitoksen tuoreimmasta Kunta10-tutkimuksesta. Työterveyslaitoksen johtava konsultti Susanna Kalavainen kertoo, että kiusaaminen työpaikalla voi olla esimerkiksi toistuvaa ja pitkäaikaista loukkaamista, eristämistä, häirintää tai mitätöintiä. – Eristäminen voi olla sitä, ettei jaeta tietoa. Tai sitten on vaikka yhteinen tiimikokous, jossa yhden ihmisen puheenvuorot ohitetaan, kukaan ei kannata. Katsotaan vähän muualle. Kaikin tavoin jää työntekijänä näkymättömiin, Kalavainen kuvaa Huomenta Suomessa. Lue myös: Jos töissä ottaa pattiin joka päivä, pohdi tätä: "Liian moni jää liian pitkäksi aikaa" Kiusaaminen voi olla myös niin hienovaraista, että sitä tuskin huomaa. – Usein he, jotka ovat kokeneet tämäntyyppistä työpaikkakiusaamista, kuvaavat, että alkoivat itsekin epäillä, onko tässä nyt jotain outoa. Tuntuu, että kaikki on ihan kunnossa, mutta on vaikea sanoa, mistä on kysymys. Kalavaisen mukaan kiusattu ajattelee helposti kuvittelevansa liikoja ja kokee olevansa tyhmä, kun edes miettii moista. – On hirveän tyypillistä, että epäilee omia havaintojaan ja ajattelee ymmärtäneensä väärin. Monen on vaikea ajatella, että itseä kohdellaan huonosti. Lue myös: Työyhteisön ulkopuolelle saattaa jäädä tahattomastikin: "Muut eivät edes käsitä sitä"

Saako selän takana puhua?

Jo harmittoman tuntuinen selän takana puhuminen – varsinkin jos se kohdistuu vain yhteen ihmiseen – on väärin.

– Meillä oli hanke, jossa kehotettiin puhumaan selän takana hyvää. On aika kuvaavaa, että joillakin työpaikoilla oltiin siitä aika ärtyneitäkin. Jotkut kokivat, että halutaan viedä kaikki ilo työpaikalla käymisestä, kun ei saa enää edes juoruta.

– Mutta siitä lähti käytiin myös hyviä keskusteluja siitä, miten itse toivoisi, että itsestä puhutaan, kun ei ole paikalla.

9:46 Missä menee suoran puheen ja tölvimisen raja? Huomenta Suomen vieraina olivat joulukuussa 2024 MIELI ry:n psykologi, työhyvinvointipäällikkö Marjo Lehtinen ja Kevan johtajaylilääkäri Tuula Metsä.

Passiiviset sivustakatsojat

Yksi kiusaamiseen liittyvä ilmiö on puhumattomuuden kulttuuri ja passiivinen sivusta seuraaminen.

Tiedetään, että jotakuta kiusataan, mutta ei uskalleta tai haluta sotkea itseä mukaan, vaan annetaan asian tapahtua.

– Minusta se on hirveän surullista, Kalavainen kommentoi.

– Me ollaan kuitenkin työpaikalla aikuisia, ammattilaisia, eikä pitäisi turhaan pelätä tai arastella puhua hankalista asioista. Eikä tarvitse tietää, ei tarvitse olla valmista vastausta. Riittää se, että herää huoli, että kaikkien ei ole hyvä olla työpaikalla. Lähdetään hakemaan ratkaisuja. Se on ydinasia.

Jos itse joutuu kiusatuksi

Kalavaisen mukaan on yleistä lykätä puhumista liian pitkään.

– Jos tuntuu siltä, että työnteko ei suju tai yhteistyö ei ole normaalia, voi ottaa asian esiin hyvin matalalla kynnyksellä vaikka kysymyksen kautta: Minusta tuntuu, että tässä on jotain hankalaa. Miten me saataisiin tätä ratkaistua?

Asia voidaan purkaa puhumalla siitä osapuolien kanssa ensin erikseen puolueettomasti ja avoimesti.

– Sitten, mikäli mahdollista, käydään yhteiskeskustelu siitä, miten ymmärretään asia, ja ennen kaikkea, mitä pitää tehdä, että asiat saadaan kuntoon. Sitten myös seurataan sitä, muuttuuko tilanne toivottuun suuntaan.

Joskus taustalla voi olla väärinkäsityksiä ja esimerkiksi epäselvyyksiä työn vastuissa.

– Mikäli keskustelut eivät auta, on mahdollisuus edetä erilaisiin huomautus- ja varoitusmenettelyihin, joiden tarkoituksena on, että ihminen [kiusaaja] havahtuu, että olemme aika vakavan äärellä ja toimintaa pitää lähteä muuttamaan.

Jos muutosta ei tapahdu, viime kädessä jopa irtisanominen on mahdollinen.

Neljä tekijää ennustaa työpaikan alttiutta kiusaamiselle Työterveyslaitoksen johtava konsultti Susanna Kalavainen kertoo riskiennustemallista, jonka mukaan työpaikkakiusaamisen riskiä kasvattaa neljä eri tekijää. Kohtuuton työmäärä. Työpaikan ilmapiiri. "Kokeeko, että työpaikalla tulee hyväksytyksi ja ymmärretyksi". Uhka siitä, että työtehtävät mahdollisesti loppuvat. "Työn epävarmuuteen liittyvä tekijä." Esihenkilötyö ja johtaminen. "Voinko luottaa esihenkilöön ja esihenkilötyön oikeudenmukaisuuteen?"

Kati Hyttinen MTV Uutiset

